Im vierten Geschäftsquartal 2025 kam es zu einem deutlichen Gewinnsprung: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,79 $ auf 2,83 $. Im Gesamtjahr verdiente MICRON 7,59 $ je Aktie nach 0,70 $ beim EPS im Vorjahr. Und nicht nur das: Auch der Umsatz entwickelte sich deutlich positiv und stieg im letzten Quartal von 7,75 Mrd. $ auf 11,32 Mrd. $. Im Gesamtjahr erlöste das Unternehmen 37,38 Mrd. $. Im Vorjahr hatten hier 25, 11 Mrd. $ in den Büchern gestanden. Das gibt der Aktie heute Auftrieb.
