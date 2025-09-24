DJ Warren Jenson neuer stellvertretender Delivery-Hero-AR-Chef
DOW JONES--Delivery Hero hat einen neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Warren Jenson dem Kontrollgremium mit Wirkung zum 23. September beigetreten. Dort übernimmt der US-Amerikaner die Aufgaben des ausscheidenden stellvertretenden AR-Chefs Roger Rabalais. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2026.
September 24, 2025 03:58 ET (07:58 GMT)
