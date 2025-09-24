Hamburg (ots) -- Projekt "Mehr bewegen - besser essen" startet erneut für dritte und vierte Klassen- Ausgewogene Ernährung und nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln im Fokus- Mehr als 97.000 Grundschüler:innen seit Projektstart 2013 erreichtWas wir früh lernen, prägt uns ein Leben lang. Deshalb bringt die EDEKA Stiftung mit dem Projekt "Mehr bewegen - besser essen" auch in diesem Jahr wieder ausgewogene Ernährung und Bewegung in die Klassenzimmer - und legt damit den Grundstein für einen bewussteren Lebensstil bei Kindern. Ab heute engagieren sich bundesweit wieder rund 150 EDEKA-Kaufleute als Pat:innen für das Projekt, an dem in diesem Schuljahr etwa 6.000 Schüler:innen teilnehmen werden. Im Rahmen der Projekttage erwartet die Kids der dritten und vierten Klassen ein vielfältiges und praxisnahes Programm rund um die Themen "Ernährung, Bewegung und Verantwortung"."Mit 'Mehr bewegen - besser essen' möchten wir Kinder frühzeitig dazu ermutigen, sich ausgewogen zu ernähren und achtsam mit sich selbst umzugehen. Eine bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln sind heute wichtiger denn je. Als EDEKA Stiftung sehen wir es als unsere Aufgabe, frühzeitig Wissen zu vermitteln und Verantwortung zu übernehmen - für eine starke Generation von morgen", so Markus Mosa, Vorstand der EDEKA Stiftung. Auf dem diesjährigen Programm stehen unter anderem ein gemeinsames Frühstück, ein Sinnesparcours zum Tasten, Schmecken und Riechen und spannende, altersgerechte Einblicke in die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung. Die Grunschüler:innen lernen zudem, wie wichtig ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln ist - von der Auswahl über die Zubereitung bis zur Vermeidung von Verschwendung.Neuausrichtung des Projekts mit Fokus auf NachhaltigkeitKinder von heute wachsen in einer Welt auf, die sich stetig verändert - mit neuen Herausforderungen, neuen Medien und neuen Fragen rund um Ernährung und Bewegung. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, wurde das Projekt "Mehr bewegen - besser essen" nach zehn Jahren modernisiert. Die Inhalte wurden auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet und noch kindgerechter aufbereitet. In diesem Jahr liegt der Fokus besonders auf der Wertschätzung von Lebensmitteln und einem bewussteren Umgang mit Ressourcen - vor allem im Hinblick auf die Reduktion von Lebensmittelabfällen. Dabei werden die Pädagog:innen aktiv eingebunden und erhalten gezielte Unterstützung, um das Thema auch über die Projekttage hinaus im Schulalltag zu integrieren. Fachlich wird das Projekt von Expert:innen aus Ernährung, Bildung und Sport begleitet."Mehr bewegen - besser essen" ist nachhaltig angelegt, findet jährlich an zahlreichen Grundschulen statt und lebt vom Engagement der EDEKA-Kaufleute, die als Pat:innen vor Ort aktiv werden. Seit Projektstart 2013 wurden bereits rund 4.500 Projekttage durchgeführt, an denen über 2.000 Grundschulen und rund 100.000 Schüler:innen teilgenommen haben. "Mehr bewegen - besser essen" ist seit 2016 Teil der Initiative "IN FORM", die von den Bundesministerien für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat getragen wird.Bis zum 30. November 2025 können sich interessierte Schulen noch für eine Teilnahme im Schuljahr 2026/2027 online bewerben. Weitere Informationen und Downloadmaterial zum Projekt "Mehr bewegen - besser essen" gibt es unter: https://stiftung.edeka/Über die EDEKA StiftungSeit April 1950 setzt sich die EDEKA Stiftung für gemeinnützige Zwecke ein. Sie hat das Ziel, Bedürftige zu unterstützen sowie zukunftsgerichtete Initiativen zu etablieren, die vor allem junge Menschen anregen sollen, Verantwortung für sich, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen. Bedürftige Menschen und Einrichtungen erhalten von der EDEKA Stiftung einmalige oder laufende Zahlungen. Mit dem Projekt "Gemüsebeete für Kids" führt die EDEKA Stiftung seit 2008 mit großem Erfolg Vorschulkinder an das Thema ausgewogene Ernährung heran. 2013 kam das Grundschul-Projekt "Mehr bewegen - besser essen" hinzu. Im Mittelpunkt stehen hier während eines Projekttages die Themen "Ernährung", "Bewegung" und "Verantwortung". Beide Projekte der EDEKA Stiftung tragen seit 2016 die Auszeichnung "Wir sind IN FORM". Die Initiative IN FORM, getragen von den Bundesministerien für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, würdigt damit das Engagement der EDEKA Stiftung für Ernährungsbildung und Bewegungsförderung.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland. 