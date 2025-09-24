PayPal geht weiter in die Offensive. Der US-Bezahldienstleister investiert in die Expansion in den Emerging Markets. Der Konzern will massiv in die digitale Zahlungsinfrastruktur im Nahen Osten und in Afrika investieren. Die Region gilt als einer der spannendsten Wachstumsmärkte im weltweiten Finanzsektor.Der US-Zahlungsriese PayPal hat angekündigt, in den kommenden Jahren 100 Millionen US-Dollar in den Nahen Osten und nach Afrika zu investieren. Ziel ist es, das Wachstum im digitalen Handel zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär