Die negativen Nachrichten rund um den Spezialverpackungshersteller reißen einfach nicht ab. Am Dienstag verliert der zuvor bereits arg gebeutelte Nebenwert rund ein Drittel seines Wertes und rauscht klar ans Ende im MDAX. Hintergrund ist die bekanntgewordene Prüfungseinleitung der BaFin für den Konzernabschluss zum 30. November 2024 und den zugehörigen Lagebericht.In einer Pressemitteilung der BaFin heißt es: "Der Finanzaufsicht BaFin liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Gerresheimer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär