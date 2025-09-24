© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEPalantir und Boeing starten eine strategische Partnerschaft, um künstliche Intelligenz in Rüstungs- und geheime Militärprojekte zu integrieren.Die Aktie von Palantir Technologies legte am Montagabend an der New Yorker Börse um 1,8 Prozent zu und wird derzeit mit 182,55 US-Dollar gehandelt. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung einer strategischen Kooperation mit Boeing Defense, Space & Security. Beide Unternehmen wollen gemeinsam den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Rüstungs- und Geheimprojekten beschleunigen. Ein Schritt, den Marktbeobachter als bedeutend für die künftige Ausrichtung werten. Die Aktie von Boeing stieg um 2 Prozent auf 216,34 US-Dollar an: Einsatz von KI in …Den vollständigen Artikel lesen ...
