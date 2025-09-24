ifo gab soeben bekannt: Das Geschäftsklima September ist gesunken, von 88,9 im Vormonat auf nun 87,8 Punkte. Das entspricht fast dem Stand vom Mai 2025. Insbesondere waren die befragten Firmen unzufriedener mit den laufenden Geschäften. Entsprechend sank der Sub-Index zur aktuellen Lage von 86,4 auf 85,7, der Teil-Index zu den Erwartungen der kommenden sechs Monate rutschte von 91,4 auf 89,7 Zähler ab. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft als misslich zu beschreiben, ist vor diesem Hintergrund noch geschmeichelt.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



