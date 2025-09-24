EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 26. September 2025 um 11:00 Uhr an



24.09.2025 / 11:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 26. September 2025 um 11:00 Uhr an Informationen des Vorstands zum abgelaufenen ersten Halbjahr 2025 und zur künftigen Geschäftsentwicklung

Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten Dillingen / Saar, 24. September 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 zur Online-Präsentation des Vorstands ein. Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen Überblick zu den Geschäftszahlen der ersten sechs Monate 2025 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben. Eckdaten des Pyrum-Webcasts Freitag, 26. September 2025

Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Sprache: Englisch Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10 Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



