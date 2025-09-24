Workday steht aktuell stark im Fokus der Finanzmärkte. Der Einstieg eines aktivistischen Großinvestors sorgt für neue Aufmerksamkeit und wirft die Frage auf, ob das Unternehmen kurz vor einer entscheidenden Wachstumsphase steht. Elliott steigt bei Workday ein Workday hat erhebliches Interesse geweckt, nachdem bekannt wurde, dass Elliott Investment Management eine Beteiligung von mehr als zwei Milliarden US-Dollar an dem Softwareanbieter aufgebaut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de