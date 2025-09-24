Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy (DE0007568578) hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Ein kanadischer Öl- und Gasproduzent ordert Frequenzwandler im Wert von 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Das sind umgerechnet etwa 6,3 Millionen Euro. Für die Brunnthaler ist das mehr als nur ein schöner Auftrag. Bewährte Technik überzeugt erneut: Die Folgeaufträge zeigen: SFC Energy hat im nordamerikanischen Markt Fuß gefasst. Wenn ein Kunde erneut bestellt, stimmt die Qualität. Die vollständig integrierten Frequenzwandler (Variable Frequency Drive) steuern Elektropumpen in Ölfeldern. Das klingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
