Hamburg (ots) -In der neuen Folge des N-JOY-Podcasts "Deutschland3000 mit Eva Schulz" erzählt der Sänger Sasha alias Dick Brave von seinem rasanten Aufstieg Ende der 1990er-Jahre, seinem Burnout und dem Mut, sich neu zu erfinden."Wir Entertainer sind dafür zuständig, den Menschen Auszeiten zu geben. Wenn man das aber auf Kosten des eigenen Gutgehens macht, kann man es langfristig nicht mehr liefern", betont Sasha im Podcast. Der Burnout-Begriff sei damals noch kein Thema gewesen. "Ich war einfach sehr erschöpft."Eine Kunstfigur als TherapieWas Sasha half, war die Kunstfigur Dick Brave. "Dick Brave ist ein kanadischer Rock'n'Roll Musiker, der komischerweise immer zu den Zeiten auftaucht, wenn ich mir eine Pause gönne", erklärt er die therapeutische Funktion seines Alter Egos. "Dick Brave hat Sasha total gutgetan. Dick Brave hat Sasha gezeigt, es geht auch anders. Im Grunde genommen war es die beste Therapie."Weitere Themen des Gesprächs mit Eva Schulz sind Arbeitsdruck, öffentliche Kritik, Identitätssuche und der Wunsch nach Balance. Der 53-Jährige erzählt zudem davon, wie er als sogenanntes Schlüsselkind früh lernen musste, allein klarzukommen und von seiner Mutter als größte Förderin.Hochzeitssänger und RomantikerSasha, der auf der Hochzeit von Pink sowie auf der von Heidi Klum und Tom Kaulitz sang, zeigt sich außerdem als Romantiker: "Ich habe immer an die große Liebe geglaubt - auch wenn sie 15 Mal nicht eingetroffen ist." Und er verrät, wie Tim Mälzer seine eigene Hochzeit gerettet hat.Die neue Folge des N-JOY Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" mit Sasha ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.Link zum Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz":https://1.ard.de/D3000_Sasha?pm