Bechtle gilt als Profiteur der geplanten milliardenschweren staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Noch ist jedoch offen, wann, wie und ob diese Subventionen tatsächlich an den richtigen Stellen ankommen. Schon die Aussicht auf eine steigende Nachfrage im öffentlichen Sektor könnte der Aktie des IT-Dienstleisters Rückenwind verleihen. Zu diesem Schluss kommen auch die Analysten der BNP Paribas."Wir sind zwar noch von den Wachstumswerten entfernt, die wir uns selbst zum Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
