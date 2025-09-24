Statt ab 2030 nur noch Stromer zu bauen, vertraut die Luxusmarke mittelfristig wieder stärker auf Verbrenner. Künftig gibt es kein fixes Ausstiegsdatum mehr, die Elektrifizierung bleibt aber ein wichtiges Ziel. Zu der Entscheidung haben die Kurswechsel bei Porsche und Audi beigetragen. Porsche hat am 19. September angekündigt, dass man in Zuffenhausen zukünftig wieder verstärkt auf Verbrenner setzt und damit die Elektrifizierungsstrategie aufweicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
