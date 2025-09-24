Jörg Burzer übernimmt bei Mercedes zum 1. Dezember 2025 die Verantwortung für das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf und die Rolle als Chief Technology Officer (CTO). Er folgt in diesen Positionen auf Markus Schäfer, der seine Karriere bei Mercedes-Benz nach mehr als 30 Jahren beenden. Jörg Burzer ist bei Mercedes aktuell noch Vorstandsressortleiter im Bereich Produktion, Qualität & Supply Chain Management. Sobald er am 1. Dezember Markus Schäfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net