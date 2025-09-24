© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Die Stimmung in deutschen Chefetagen hat sich nach 6 Monaten Aufwärtstrend wieder verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex fällt überraschend und Experten erwarten nur ein Mini-Wachstum für die deutsche Wirtschaft.Die deutsche Konjunktur kommt nicht aus dem Tief heraus. Der ifo-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Lage, ist im September erneut gefallen - von 88,9 Punkten im Vormonat auf nun 87,7 Punkte. Damit signalisiert das Barometer eine spürbare Eintrübung der Unternehmensstimmung. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate haben sich verschlechtert. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung …