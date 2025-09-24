DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GESTAMP AUTO. 18/26 REGS XS1814065345 25.09.2025 HZE/EOT
GESTAMP AUTO. 18/26 144A XS1814067473 25.09.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GESTAMP AUTO. 18/26 REGS XS1814065345 25.09.2025 HZE/EOT
GESTAMP AUTO. 18/26 144A XS1814067473 25.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard