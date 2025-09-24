

Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem DAX®. Der deutsche Leitindex befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsrange. Das letzte Allzeithoch erreichte der DAX® Anfang Juli und dies lag bei rund 24.639,10 Punkten. Ganz anders sieht es beim S&P 500® aus, der Index erreichte zum Wochenbeginn sein 33. Allzeithoch im laufenden Jahr. Der DAX® hingegen erreichte in diesem Jahr "nur" 22 neue Rekordstände. Doch mehrere Statistiken zur Saisonalität geben Hoffnung für das letzte Quartal. Um welche Statistiken es geht und warum sie Hoffnung für das letzte Quartal geben, erfahren sie wie gewohnt im Video.



HSBC Daily Trading TV vom 23.09.2025: DAX® im Chart-Check: Starkes Jahr, starkes Q4?









Quelle: HSBC









