Bonn (ots) -CARE trauert mit palästinensischer Partnerorganisation Juzoor um schwangere Helferin und ihre beiden KleinkinderBei einem Luftangriff, der ihr Wohnhaus traf, wurde Tasneem Shublaq mit ihren beiden Kindern, fünf und drei Jahre alt, in Gaza-Stadt getötet. Sie war 27 Jahre alt und schwanger. Ihr Mann wurde schwer verletzt. Tasneem Shublaq arbeitete als Psychologin für Juzoor for Health and Social Development, einer Partnerorganisation von CARE.Bei einem weiteren Luftangriff in Gaza-Stadt am Montag, 22. September, wurde das Al-Samer Medical Center, betrieben von der Palestinian Medical Relief Society (PMRS), ebenfalls Partnerorganisation von CARE, zerstört. Das Zentrum versorgte täglich zwischen 700 und 1.000 Patient:innen. Es war eines der wenigen verbliebenen Gesundheitszentren in der Region. Die Zerstörung des Al-Samer-Zentrums folgt auf Angriffe auf drei PMRS-Kliniken allein in den letzten drei Wochen, darunter die Tal Al-Hawa-Klinik, die Al-Shatae-Klinik für medizinische Grundversorgung und die Omar Al-Mukhtar-Klinik. Letztere wurde ebenfalls vollständig zerstört.Die Mitarbeitenden des Al-Samer-Zentrums mussten das Gebäude innerhalb von 30 Minuten räumen. Es blieb keine Zeit, wichtige medizinische Geräte zu sichern. "Alle rannten raus, und etwa eine halbe Stunde später wurde das Gebäude getroffen", berichtet ein Mitarbeiter von PMRS. "Wir griffen, was wir tragen konnten, und liefen. Wir konnten fast nichts in Sicherheit bringen.""Tasneem und ihre Kinder hätten gerettet werden können, wenn diese Angriffe gestoppt worden wären", sagt Jolien Veldwijk, Landesdirektorin von CARE Palästina (Westjordanland und Gaza). "Wir stehen an der Seite unserer Partner und Kolleg:innen, die in Gaza-Stadt bleiben und alles riskieren, um zu helfen. Wir wiederholen unsere Forderung, den Verpflichtungen des humanitären Völkerrechts zum Schutz der Zivilbevölkerung, von humanitärem Personal und wichtiger humanitärer Infrastruktur wie Gesundheitseinrichtungen nachzukommen. Wir sprechen Tasneems Familie, ihren Freund:innen und Kolleg:innen unser tiefstes Beileid aus und wünschen ihrem Ehemann eine schnelle Genesung. Wir werden unsere Partner weiterhin dabei unterstützen, den Menschen in Gaza zu helfen."Seit Oktober 2023 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über 720 Angriffe auf das Gesundheitswesen in Gaza dokumentiert, bei denen mindestens 1.580 Gesundheitsfachkräfte getötet und eine noch unbekannte Anzahl von Personen festgenommen und inhaftiert wurden. Die Vereinten Nationen verzeichneten seit Oktober 2023 außerdem 540 getötete Helfer:innen in Gaza.CARE Deutschland verurteilt den brutalen Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 sowie jegliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung durch die Konfliktparteien zutiefst. CARE fordert die Freilassung aller Geiseln, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch alle Konfliktparteien, einen dauerhaften Waffenstillstand, den ungehinderten Zugang von humanitärer Hilfe nach und innerhalb von Gaza sowie die Evakuierung von Kranken und Verletzten.