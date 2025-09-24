München (ots) -328 Absolventinnen und Absolventen, 17 Gründertrainings und 47 gegründete Start-ups - das ist die bisherige Erfolgsbilanz eines neu geschaffenen Innovations- und Gründerzentrums der Stiftung Menschen für Menschen (MFM) in Äthiopien.Das Zentrum hat die Stiftung Menschen für Menschen (https://www.menschenfuermenschen.de/) im Rahmen des Projekts "Business Incubation Center Ethiopia" (BIC Ethiopia (https://bic-ethiopia.eu/)) am stiftungseigenen Agro-Technical & Technology College (ATTC) in der Stadt Harar etabliert. BIC Ethiopia wird von der EU kofinanziert und von einem Konsortium unter der Leitung der sequa gGmbH umgesetzt. Ziel ist es, arbeitslosen Hoch- und Berufsschulabgängern durch praxisorientierte Trainings und gezielte Förderung den Weg in die Selbstständigkeit zu ebnen - ein wichtiger Beitrag in einem Land, in dem rund 42 Prozent (https://www.thereporterethiopia.com/28322/) der Hochschulabsolventinnen und -absolventen ohne Anstellung oder Selbstständigkeit bleiben.Die Ergebnisse sprechen für sich: Von April 2023 bis Juni 2025 konnten am ATTC in Harar sowie an zwei ländlichen, von Menschen für Menschen eingerichteten Ausbildungszentren beeindruckende Erfolge erzielt werden. Neben den über 300 Absolventinnen und Absolventen der Gründertrainings wurden 50 Gründerinnen und Gründer aus 25 bestehenden Klein- und Kleinstunternehmen durch spezielle Wachstumsprogramme gestärkt. Besonderer Fokus lag dabei auf der Förderung von Frauen. 79 Gründerinnen entwickelten in Gründertrainings neue Geschäftsideen, 16 Unternehmerinnen konnten ihr bestehendes Geschäft weiter ausbauen. Darüber hinaus zeigten kompetitive Anschubfinanzierungen Wirkung.Vom Kleinstunternehmen zum beliebten Food CourtEnat Bakery & Fast Food wurde im Jahr 2019 gegründet und bietet frisches Brot und Gebäck sowie ein wachsendes Angebot an äthiopischen und internationalen Gerichten. Durch eine gezielte Förderung erhielt das Unternehmen Zugang zu einem vergünstigten Kredit über 25.000 Euro, konnte dadurch expandieren und 14 neue Arbeitsplätze schaffen. Heute ist Enat Bakery & Fast Food weit mehr als eine kleine Bäckerei: Mit insgesamt 36 Mitarbeitenden hat sich das Unternehmen zu einem beliebten Food Court entwickelt, der sowohl köstliche als auch erschwingliche Speisen bietet. Gründer Dawit Genanaw verbindet dabei sein technisches Know-how mit Unternehmergeist und setzt auf effiziente Produktionsprozesse, moderne Maschinen und eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Bäuerinnen und Bauern.Job Creation als Kern von nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit"BIC Ethiopia ist ein Modell für die erfolgreiche Verbindung von Berufsbildung, Unternehmertum und nachhaltiger Job Creation", betont Dr. Sebastian Brandis, Vorstandssprecher der Stiftung Menschen für Menschen. "Das Projekt sowie unsere Erfolge am ATTC und den Ausbildungszentren zeigen eindrücklich, wie praxisnahe Gründerförderung die Innovation und Beschäftigung in ländlichen Regionen Äthiopiens vorantreibt."Die Notwendigkeit solcher Programme fußt auch auf der demografischen Struktur Äthiopiens: Etwa 20 Prozent (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/people-and-society) der Äthiopierinnen und Äthiopier sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Viele junge Menschen finden auch nach Schul- und Hochschulabschluss keinen Arbeitsplatz. Viele Eltern können ihren Kindern zudem kein Land übertragen, da die Flächen für den Feldanbau begrenzt sind. Menschen für Menschen unterstützt daher bereits seit 2017 die Gründung von Kleinstunternehmen. Interessenten erhalten Schulungen in Buchführung und Geschäftsplanung, fachliche Berufstrainings und werden mit Startkapital oder Material ausgestattet, das sie für ihr Unternehmen benötigen - sei es für die Gemüsezucht, handwerkliche Dienstleistungen oder kleine Gastronomiebetriebe.Mit Spenden Zukunftsträume verwirklichen"Wir wollen Menschen die Chance geben, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu verbessern", erläutert Dr. Sebastian Brandis. "Genau daran knüpft auch unsere neue Kampagne an, die im Oktober startet. Unter dem Motto 'Zusammenstehen, damit Träume wahr werden' machen wir deutlich: Wenn wir gemeinsam handeln, können sich Träume erfüllen - und neue Jobs und Perspektiven in Äthiopien entstehen."Die Kampagne läuft vom 15. Oktober bis 30. November und setzt auf eine breite Öffentlichkeitsstrategie: Neben gezielten Werbeanzeigen in renommierten Online-Magazinen und sozialen Medien kooperiert Menschen für Menschen mit der Veranstaltungsreihe "Klassik im Kino", um klassikbegeisterte Zuschauer für das Thema zu sensibilisieren. Ziel ist es, durch diese vielfältigen Kanäle Spenden zu sammeln, um jungen Frauen und Männern in Äthiopien den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu ebnen - durch Gründung von Kleinstunternehmen, Trainings zur Existenzgründung und gemeinsames Unternehmertum. Wer spenden möchte, findet weitere Informationen zu Menschen für Menschen hier (https://www.menschenfuermenschen.de/erfolgsmodell/unsere-schwerpunkte/einkommen/).Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen bringt seit über 40 Jahren gemeinsam mit der Bevölkerung in Äthiopien die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung voran. In aktuell dreizehn ländlichen Projektregionen setzen rund 530 festangestellte äthiopische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ganzheitlichen Projekte um. Mit rund 200 nachhaltigen Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen unterstützt die Organisation die Menschen dabei, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu verbessern. Den Grundstein für die Stiftung legte 1981 der Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) in der Sendung "Wetten, dass..?". 