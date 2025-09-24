Amadeus Fire hat heute bekannt gegeben, dass es 100 % der Masterplan com GmbH übernommen hat, ein in Berlin ansässiges SaaS-Unternehmen, das sich auf Corporate-E-Learning-Engagement-Plattformen spezialisiert hat. Der Abschluss der Transaktion wird im GJ25 erwartet und stellt Amadeus' erstes M&A-Geschäft des Jahres sowie einen strategischen Eintritt in den schnell wachsenden EdTech-Markt dar. Masterplan erwartet im GJ25 rund 8 Mio. EUR Umsatz, mit Profitabilität ab 2026. Unter Bezugnahme auf andere EdTech-Übernahmen dürfte das implizite Übernahme-Multiple im Bereich von 2-4x EV/Sales liegen, was den Zielwert auf rund 16-32 Mio. EUR beziffert. Die skalierbare Cloud-Plattform von Masterplan bietet über 3.500 Kurse in mehr als 26 Sprachen und bedient über 300 Unternehmenskunden, darunter Blue-Chip-Unternehmen. Unserer Ansicht nach stärkt die Übernahme das digitale Trainingsportfolio von Amadeus, erhöht wiederkehrende SaaS-Erlöse und bietet Cross-Selling- sowie internationales Wachstumspotenzial. Wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 90,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





