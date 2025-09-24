DJ AUKTION/Erhöhte Nachfrage nach Bundesanleihe mit Laufzeit November 2032
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis November 2032 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. August:
=== Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. November 2032 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,503 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,045 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,2) Durchschnittsrend. 2,52% (2,46%) Wertstellung 26. September 2025 ===
