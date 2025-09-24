© Foto: Alex Kraus/Gerresheimer AG/dpaErst verabschiedet sich der Finanzvorstand, dann fliegt die Aktie aus dem DAX und jetzt das: Die Bafin ermittelt gegen den Verpackungshersteller Gerresheimer wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung.Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer gerät ins Visier der Finanzaufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) kündigte am Mittwoch eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 an. Hintergrund der Maßnahme: Es liegen konkrete Hinweise vor, dass Gerresheimer gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte. Konkret geht es um Umsätze aus bestimmten Kundenverträgen, die offenbar bereits als Erlöse …Den vollständigen Artikel lesen ...
