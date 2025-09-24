© Foto: Alexander Pohl - NurPhotoSFC Energy meldet Millionenaufträge aus Kanada. Die Aktie legt zu. Anleger hoffen auf weiteres Wachstum im Brennstoffzellen-Geschäft.Die Papiere von SFC Energy haben am Mittwochmorgen neuen Schwung bekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien des deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten zeitweise um mehr als 3 Prozent auf 17,71 Euro und näherten sich damit ihrem höchsten Niveau seit Anfang August an. Damals hatte eine überraschende Gewinnwarnung den Kurs zwischenzeitlich um fast ein Drittel einbrechen lassen. Hintergrund des jüngsten Kursanstiegs sind neue Aufträge aus Nordamerika. Ein kanadischer Öl- und Gasproduzent hat Folgeaufträge im Volumen von rund 9,3 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
