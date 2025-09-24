Micron Technology (ISIN: US5951121038) hat ein bemerkenswertes Geschäftsjahr abgeschlossen. Die anhaltend starke Nachfrage nach Speicherchips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz hat dem US-Konzern Rekordergebnisse beschert. Für das am 28. August beendete vierte Quartal 2025 meldete Micron Umsätze von 11,3 Milliarden Dollar - ein Anstieg von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 3,03 Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Margen. Während der Bruttogewinn vor einem Jahr noch bei 24 Prozent lag, erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
