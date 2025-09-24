Immobilienmakler inserieren Wohnungen und Häuser zu marktüblicheren Preisen als private Anbieter. Dies zeigt eine Analyse von immowelt. Hierfür wurden die Angebotspreise von Immobilien beleuchtet, die auf immowelt.de zum Verkauf standen. Immobilienmakler kennen den Markt besser und inserieren Objekte zu realistischeren Preisen als Privatverkäufer. Zu diesem Ergebnis kommt immowelt anhand einer Analyse. Im Rahmen der Untersuchung haben die Experten des Immobilienportals die Angebotspreise von Wohnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact