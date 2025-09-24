Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578) punktet erneut im Öl- und Gassektor: Ein führender Produzent aus Kanada ordert Frequenzwandler im Volumen von rund 9,3 Mio. CAD. Für die Aktie des Nebenwerts könnte dies neuer Rückenwind sein. Die Folgeaufträge betreffen die speziell entwickelten Variable Frequency Drives (VFD) von SFC, die Elektropumpen zur Ölförderung in extremen Umgebungen steuern. Umsatz- und Ergebnisbeiträge sollen im Geschäftsjahr 2025 sichtbar werden. Dass ein Großkunde gleich mehrfach bestellt, ist ein klarer Beleg für die Marktakzeptanz und Leistungsfähigkeit der Technologie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
