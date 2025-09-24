Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer ist am Mittwoch um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen das Unternehmen eine Prüfung des Konzernabschlusses eingeleitet. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilten die Aufseher dazu mit. Demnach seinen möglicherweise noch nicht realisierte Umsätze aus Verträgen mit Kunden bereits bilanziert worden. Gerresheimer hat das in einer Erklärung mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag