New York (www.anleihencheck.de) - Nach Jahren der Turbulenzen zeichnet sich im chinesischen Immobiliensektor eine Erholung ab, so Gloria Lam, Head of Asian Credit Research bei Neuberger Berman, und Zhilun Xu, EMD Credit Analystin bei Neuberger Berman. Mit der Einführung der "Three Red Lines" vor fünf Jahren habe eine harte Bewährungsprobe für den chinesischen Immobilienmarkt begonnen: steigende Ausfälle, sinkende Preise, ein drastischer Marktrückgang. Das Ende chinesischer Immobilienkredite? Im Gegenteil - Neuberger Berman sehe klare Erholungstendenzen. Auch wenn die Trendwende noch nicht vollzogen sei, zeichne sich ein Weg zurück in stabileres Fahrwasser ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de