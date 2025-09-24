Erfurt (ots) -Zum Tag der Gehörlosen am 28. September 2025 rückt KiKA Inhalte in den Mittelpunkt, die in Deutscher Gebärdensprache (DGS) verfügbar sind und altersgerechte Einblicke in die Lebenswelt gehörloser Kinder oder deren Eltern geben - plattformübergreifend auf kika.de, in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-app-134.html), in der KiKANiNCHEN-Welt und im TV.Laut dem Bundesministerium für Gesundheit leben in Deutschland rund 80.000 Kinder mit einer stark eingeschränkten Hörfähigkeit*. KiKA setzt sich dafür ein, allen Kindern einen barrierefreien Zugang zu Inhalten zu ermöglichen und Vielfalt im Programm sichtbar zu machen. Anlässlich des Tags der Gehörlosen stellt KiKA ein sorgfältig kuratiertes Angebot bereit, das sowohl Inhalte in DGS umfasst als auch über das Leben gehörloser Menschen informiert.Im Vorschul-Magazin "ENE MENE BU" (KiKA) ist am 28. September 2025 eine Premiere-Geschichte zu sehen, die sich gehörlose Kinder ausgedacht haben. Gesprochene Passagen werden gebärdet und von Kindern gehörloser Eltern (CODA/Children of Deaf Adults) synchron wiedergegeben. Eine weitere neue Folge ist bereits online in der KiKANiNCHEN-Welt (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/videos/index.html?page=0&detailId=zweitausendneunhunderteinunddreissig-wir-basteln-und-wir-unterhalten-uns-in-gebaerdensprache-100) verfügbar.In neuen Folgen von "Jason und die Haustiere" (BR) begleitet Moderator und Erzieher Jason Giuranna durch spannende Tiergeschichten. Dabei lernt er über Gespenstschrecken und Freundschaften zwischen Katzen und Hunden. Die Premieren der neuen Episoden werden am 28. September 2025 um 9:25 Uhr und 17:25 Uhr gezeigt.Weitere Inhalte sind bei KiKA im TV und Online in DGS zu sehen: die Geschichten von "Trudes Tier" (WDR), das Sonntagsmärchens "Dornröschen und der Fluch der siebten Fee" (ZDF) in DGS-Erstausstrahlung, das "KiKA-Baumhaus" für Vorschulkinder, die "Vorlesezeit" oder "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR). Viel Wissenswertes vermitteln "Checker Tobi" (BR), "Löwenzahn", "PUR+" (beide ZDF) oder das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR). Ausgewählte Angebote sind zusätzlich mit Untertiteln und Audiodeskription verfügbar.Weitere Informationen zu den Inhalten und zur Barrierefreiheit bei KiKA finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/index.html).*Quelle: Bundesministerium für Gesundheit. Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit bei Kindern. https://gesund.bund.de/schwerhoerigkeit-und-gehoerlosigkeit-bei-kindernPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6124440