© Foto: Rick Bowmer - APAnleger drehen durch: Ein möglicher Trump-Einstieg jagt die Aktie von Lithium Americas um fast 90 Prozent nach oben. Doch der Poker um Thacker Pass steckt voller Risiken.Die Aktie von Lithium Americas ist nachbörslich um bis zu 88 Prozent gestiegen, nachdem Reuters berichtete, dass die Trump-Regierung eine Beteiligung von bis zu 10 Prozent an dem Unternehmen anstrebt. Hintergrund sind Neuverhandlungen über ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar für das Lithiumprojekt Thacker Pass in Nevada. Das fast drei Milliarden US-Dollar schwere Vorhaben war am Ende von Trumps erster Amtszeit genehmigt worden, der Kredit unter der Biden-Regierung finalisiert. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE