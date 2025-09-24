Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Freitag, 26. September 2025, 17.10 UhrWahre Verbrechen (11)"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.Juni 2013: In der Nürnberger Südstadt wird eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und umgebracht. Zwei Männer steigen nachts über den Balkon bei der 85-Jährigen ein. Sie erbeuten neben Bargeld auch Schmuck.Regelmäßig telefoniert die Enkelin aus der Schweiz mit der Oma in Mönchengladbach. Doch als sie die 89-Jährige plötzlich nicht mehr erreicht, gibt sie eine Vermisstenanzeige auf.Traben-Trarbach an der Mosel: Der idyllische Ort ist Schauplatz eines der bislang größten Cybercrime-Verbrechen in Deutschland. Tief unter der Erde: Hunderte Server, auf denen illegale Websites gehostet wurden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6124468