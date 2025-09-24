Zum Jahresanfang 2026 übernimmt Dr. Markus Hummel den Vorsitz der Geschäftsführung von MEAG, dem Vermögensmanager von Munich Re. Hummel tritt damit die Nachfolge von Andree Moschner an, der Ende 2025 in den Ruhestand gehen wird. Der Vermögensmanager von Munich Re, MEAG, bekommt zum Jahresanfang 2026 einen neuen Chef: Dr. Markus Hummel übernimmt ab dem 01.01.2026 den Vorsitz der Geschäftsführung. Hummel wird damit Nachfolger von CEO Andree Moschner, der zum 31.12.2025 in den Ruhestand gehen wird, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact