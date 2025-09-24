Künstliche Intelligenz verändert nicht nur das Targeting und die Optimierung von Kampagnen, sondern auch den digitalen Mediaeinkauf. Vor allem in programmatischen Umfeldern wird das Potenzial von KI immer stärker ausgeschöpft - mit weitreichenden Folgen für Effizienz, Fehlervermeidung und strategische Steuerung. Der Mediaplan steht, die Zielgruppe ist definiert, das Budget verteilt. Auf der Werbeplattform werden die Creatives hochgeladen, die Gebotsstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n