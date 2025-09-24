Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle will in Europa in das Geschäft mit aktiven ETFs einsteigen, wie "FONDS professionell" berichtete.Dabei plane das Haus die Auflage von Strategien, welche die Gesellschaft in den USA bereits seit 2019 anbiete. Der Ansatz auf globale sowie US-, Europa- und Schwellenländeraktien vereine quantitative Modelle mit fundamentalem Research, präzisiere nun Christine Cantrell, Leiterin des Vertriebs von aktiven ETFs in Europa bei Columbia Threadneedle, im Gespräch mit "FONDS professionell" die Pläne. "In Europa sprechen uns immer wieder Kunden an, die auf diese Strategie aufmerksam geworden sind", berichte Cantrell. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
