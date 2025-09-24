© Foto: Steven Heap - Zoonar.com/Steven HeapTether plant eine Finanzierungsrunde von bis zu 20?Milliarden US-Dollar, welche die Unternehmensbewertung auf rund 500?Milliarden?US-Dollar katapultieren könnte.Der weltgrößte Stablecoin-Emittent Tether plant eine der größten Finanzierungsrunden in der Geschichte der Kryptowährungen. CEO Paolo Ardoino bestätigte auf seinem offiziellen X-Account, dass das Unternehmen "eine Kapitalerhöhung mit ausgewählten hochkarätigen Investoren prüft", um die Skalierung der Geschäftsstrategie über bestehende und neue Geschäftsbereiche deutlich zu steigern. Tether strebt an, zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar für rund 3 Prozent Unternehmensanteile über eine Private Placement-Runde einzusammeln. Sollte …Den vollständigen Artikel lesen ...
