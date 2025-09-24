Kommt jetzt das große Taylor-Swift-Comeback der AMC-Aktie?
|Kommt jetzt das große Taylor-Swift-Comeback der AMC-Aktie?
|Kommt jetzt das große Taylor-Swift-Comeback der AMC-Aktie
|Taylor-Swift-Event beflügelt AMC-Aktie
|Unglaubliche Prognose für Montag setzt AMC Entertainment Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren!
|AMC stock rises after Taylor Swift album release party heads to theaters
|AMC Entertainment: Taylor Swift kündigt weltweites Kino-Event für neues Album an
|AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC
|2,534
|+1,32 %