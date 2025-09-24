EQS-News: GBC AG
Die GBC AG und Apaton Finance GmbH freuen sich, Sie herzlich zur Online-Teilnahme am 16. International Investment Forum (IIF) am 8. Oktober 2025 ab 09:55 Uhr (MESZ) einzuladen.
"Das IIF steht für direkten und effizienten Dialog - unabhängig von Ort und Zeitzone. Auch die 16. Auflage bietet Investoren die Möglichkeit, sich live ein Bild von 20 hochkarätigen Unternehmen zu machen, die in Zukunftsmärkten wie Energie, Technologie oder Mining aktiv sind. Wir freuen uns, dieses starke internationale Line-up zu präsentieren und den Austausch weiter auszubauen."
Durch das Programm führen die erfahrenen Moderatoren Lyndsay Malchuk, Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers.
Teilnehmende Unternehmen:
- Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) - Deutschland
- Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712) - Italien
- INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108) - Deutschland
- SDM SE (ISIN: DE000A3CM708) - Deutschland
- Naoo AG (ISIN: CH1323306329) - Deutschland
- Net Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) - Deutschland
- RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803) - Deutschland
- Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055) - Kanada
- Graphano Energy Ltd. (ISIN: CA38867G2053) - Kanada
- FINEXITY AG NA O.N. (ISIN: DE000A40ET88) - Deutschland
- dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084) - Kanada
- Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN: CA3799005093) - Kanada
- Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) - Kanada
- Pasinex Resources Limited (ISIN: CA70260R1082) - Kanada
- BioNxt Solutions Inc. (ISIN: CA0909741062) - Kanada
- First Nordic Metals Corp. (ISIN: CA33583M1077) - Kanada
- Desert Gold Inc. (ISIN: CA25039N4084) - Kanada
- Silver Viper Minerals Corp. (ISIN: CA8283344098) -Kanada
- Sranan Gold Corp. (ISIN: CA85238C1086) - Kanada
- Samara Asset Group plc (ISIN: MT0001770107) - Malta
Das vollständige Programm mit allen Präsentationszeiten zum 16. IIF finden Sie unter:
?? https://ii-forum.com/timetable-16-iif/
?? Hier kostenfrei registrieren und direkt anmelden:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Bltxe4jfT-KvTa3VPCvapQ#/registration
Die Teilnahme ist kostenfrei und als Fachkonferenz MiFID II-compliant.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr Team der
GBC AG und Apaton Finance GmbH
