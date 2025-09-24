EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Die GBC AG und Apaton Finance GmbH freuen sich, Sie herzlich zur Online-Teilnahme am 16. International Investment Forum (IIF) am 8. Oktober 2025 ab 09:55 Uhr (MESZ) einzuladen.



Das International Investment Forum ist eine digitale Live-Investoren-Konferenz, die direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa und Nordamerika bietet. Insgesamt präsentieren 20 internationale Unternehmen hier ihre Geschäftsmodelle, aktuelle Zahlen und ihren Zukunftsausblick. Die präsentierenden Gesellschaften sind in zukunftsweisenden Branchen tätig, darunter:



- Industrie und CleanTech

- Medizintechnik und Biotechnologie

- Rohstoffe und Energie

- Software und Künstliche Intelligenz

- Sicherheitsdienstleistungen

- Beteiligungen und Investments



Manuel Hölzle, CEO der GBC AG und Chefanalyst, erklärt zur Konferenz:

"Mit dem 16. IIF setzen wir unsere erfolgreiche Veranstaltungsreihe konsequent fort. 20 internationale Unternehmen aus Europa und Nordamerika präsentieren hier ihre Geschäftsmodelle, aktuelle Zahlen und ihren Zukunftsausblick - von Digitalisierung bis Rohstoffe. Damit schaffen wir erneut eine Brücke zwischen Investoren und spannenden börsennotierten Gesellschaften und unterstreichen die wachsende Bedeutung globaler Kapitalmarktkommunikation."



Mario Hose, CEO der Apaton Finance GmbH, ergänzt:

"Das IIF steht für direkten und effizienten Dialog - unabhängig von Ort und Zeitzone. Auch die 16. Auflage bietet Investoren die Möglichkeit, sich live ein Bild von 20 hochkarätigen Unternehmen zu machen, die in Zukunftsmärkten wie Energie, Technologie oder Mining aktiv sind. Wir freuen uns, dieses starke internationale Line-up zu präsentieren und den Austausch weiter auszubauen."



Durch das Programm führen die erfahrenen Moderatoren Lyndsay Malchuk, Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers.



Teilnehmende Unternehmen:

- Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) - Deutschland

- Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712) - Italien

- INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108) - Deutschland

- SDM SE (ISIN: DE000A3CM708) - Deutschland

- Naoo AG (ISIN: CH1323306329) - Deutschland

- Net Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) - Deutschland

- RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803) - Deutschland

- Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055) - Kanada

- Graphano Energy Ltd. (ISIN: CA38867G2053) - Kanada

- FINEXITY AG NA O.N. (ISIN: DE000A40ET88) - Deutschland

- dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084) - Kanada

- Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN: CA3799005093) - Kanada

- Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) - Kanada

- Pasinex Resources Limited (ISIN: CA70260R1082) - Kanada

- BioNxt Solutions Inc. (ISIN: CA0909741062) - Kanada

- First Nordic Metals Corp. (ISIN: CA33583M1077) - Kanada

- Desert Gold Inc. (ISIN: CA25039N4084) - Kanada

- Silver Viper Minerals Corp. (ISIN: CA8283344098) -Kanada

- Sranan Gold Corp. (ISIN: CA85238C1086) - Kanada

- Samara Asset Group plc (ISIN: MT0001770107) - Malta



Das vollständige Programm mit allen Präsentationszeiten zum 16. IIF finden Sie unter:

?? https://ii-forum.com/timetable-16-iif/



?? Hier kostenfrei registrieren und direkt anmelden:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Bltxe4jfT-KvTa3VPCvapQ#/registration



Die Teilnahme ist kostenfrei und als Fachkonferenz MiFID II-compliant.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH



