Triest/Zürich (ots) -Die Einführung von CoffeeB in Italien markiert einen weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffé, dem führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.Cristina Scocchia, CEO von illycaffé: "Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition mit zukunftsweisender Technologie."CoffeeB vereint eine patentierte Brühtechnologie mit vollständig kompostierbaren Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling erleichtern."Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir freuen uns, dass illycaffé CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet", sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie. CoffeeB ist bereits in Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffé-Stores in Italien sowie online erhältlich. Weitere Informationen unter www.illy.com.