Der britische Sportartikelhändler JD Sports meldet für die erste Hälfte des Geschäftsjahres einen deutlichen Gewinnrückgang. Der Befreiungsschlag für die Aktie bleibt aus.Die Gewinne brachen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 13,5 Prozent ein. Hauptgrund ist die anhaltend schwache Nachfrage in den USA, dem wichtigsten Absatzmarkt des Unternehmens, wo Marken wie Nike rund 45 Prozent des Umsatzes ausmachen. Trotz des Gegenwinds hält JD Sports an seiner Jahresprognose fest, zeigt sich aber vorsichtig angesichts des unsicheren Handelsumfelds. Fast 40 Prozent der Erlöse der Briten stammen aus US-Geschäften über die Marken JD Sports, Hibbett, DTLR, Shoe Palace und Finish Line. Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
