A consortium including Abu Dhabi Future Energy Co. (Masdar), Al Khadra Partners, Korea Midland Power Co. and OQ Alternative Energy have been chosen to build a 500 MW solar project in Oman, integrated with a 100 MWh battery energy storage system.A consortium led by Abu Dhabi-based renewables developer Masdar has been awarded the contract for the Ibri III solar independent power project in Oman. The consortium, which also features Korea Midland Power (Komipo), Al Khadra Partners and OQ Alternative Energy, entered into a power purchase agreement with Oman's Nama Power and Water Procurement Company ...

Den vollständigen Artikel lesen ...