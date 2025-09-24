München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18.09.2025 im exklusiven Ambiente des Airport Club Frankfurt mit dem "Sonderpreis der Jury" des Assekuranz Awards ausgezeichnet.Dieser begehrte Preis wurde für die herausragenden Leistungen des Unternehmens im Bereich der Lebensversicherung für seine neue Deutsche Handwerker Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) Aktiv verliehen. Rund 150 Gäste aus der Versicherungsbranche - darunter Vorstände, Produktentwickler, Makler und Vermittler - würdigten die Unternehmen, die mit Mut, Weitblick und Innovationskraft neue Maßstäbe setzen.Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, Andreas Gahn, Abteilungsleiter Produktmanagement/Produktmarketing und Alexander Böhm, Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb Leben, nahmen den Preis im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Airport Club im Namen des Münchener Verein entgegen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Versicherungslösungen im Lebensversicherungsbereich.Joachim Rahn kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir sind zutiefst geehrt, den Sonderpreis der Jury im Rahmen des Assekuranz Awards 2025 für unsere neue Aktiv-Variante der Deutsche Handwerker BU Aktiv entgegenzunehmen. Bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe verfolgen wir eine klare Vision, die Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des Engagements unserer Mitarbeitenden, die unser Ziel verfolgen, unseren Kundinnen und Kunden nachhaltige und erstklassige Versicherungslösungen anzubieten."Die von Ascore bereits 2024 zum "Tarif des Jahres" ausgezeichnete Deutsche Handwerker BU Aktiv des Münchener Verein wurde zu Beginn vergangenen Jahres optimiert. Neben Highlights wie einer Soforthilfe bei schweren Krankheiten und einem Heldenbonus für ehrenamtlich Tätige gibt es außerdem eine Umorganisationshilfe für Selbstständige von bis zu 10.000 EUR. Alle Leistungsverbesserungen gelten sowohl für die Aktiv, als auch für die Premium Variante der Deutschen Handwerker BU. Zudem sind jetzt auch Schüler ab dem 10. Lebensjahr versicherbar."Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit, sondern vor allem eine Bestätigung dafür, dass Mut zur Innovation und Fokus auf den echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden der richtige Weg ist. Wir sind stolz mit der DHBU Aktiv die in meinen Augen beste Alternative zu einer Premium BU am Markt anbieten zu können und somit nicht nur unserer Kernzielgruppe dem Handwerk, sondern allen körperlich Tätigen den Zugang zu einer bezahlbaren Berufsunfähigkeitsabsicherung zu ermöglichen.", so Andreas Gahn.Die Deutsche Handwerker BU des Münchener Verein stellt ein maßgeschneidertes Produkt mit besten Leistungen zur Arbeitskraftabsicherung dar. Dabei wurde der Tarif speziell auf die besonderen Anforderungen und Risiken körperlich tätiger Berufe abgestimmt. Dank einer risikogerechten Prämiengestaltung bleiben die Beiträge auch bei handwerklichen Berufsgruppen bezahlbar.Mehr zur Deutschen Handwerker BU Aktiv finden Sie hier (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/existenz/berufsunfaehigkeitsversicherung/).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6124546