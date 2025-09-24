BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, hat der AfD scharf eine Nähe zu Positionen Russlands vorgehalten. "Sie sind keine Vaterlandsvertreter. Sie sind Vaterlandsverräter", sagte er in der Generaldebatte zum Etat 2026. Wer die AfD wähle, mache Deutschland zum Untertan von Präsident Wladimir Putin. "Wir gehen genau den anderen Weg, keine Abhängigkeit von Russland, sondern Sicherheit vor Russland".

Hoffmann sagte mit Blick auf russische Drohnen und Flugzeuge im Luftraum von Nato-Staaten, es habe sich noch einmal gezeigt, dass Russland "die größte sicherheitspolitische Gefahr für ein freies Europa" sei. Die AfD sehe Russland dagegen als Partner. "Sie treten ein für einen Stopp der Migration", sagte der CSU-Politiker zur AfD. "Putin setzt Migration als Waffe ein. Fragen Sie im Kreml, fragen Sie in der russischen Botschaft, warum er das nicht stoppen kann."/sam/DP/jha/