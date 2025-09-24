Wien (www.fondscheck.de) - Oddo BHF Asset Management hat mit dem Oddo BHF Global Target 2031 (ISIN LU3129989714/ WKN A41E70) einen weiteren Laufzeitfonds aufgelegt, wie die Gesellschaft mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern bis zum Laufzeitende am 31. Dezember 2031 gezeichnet werden könne, investiere in ein breit gestreutes Portfolio aus globalen hochverzinslichen Anleihen mit Ratings zwischen "BB+" und "CCC" sowie maximaler Laufzeit bis 1. Oktober 2032. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
