Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsratinggesellschaft Morningstar übernimmt das Center for Research in Security Prices (CRSP), den Indexanbieter der Universität Chicago, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Fondsanalysehaus mit Sitz in Chicago mitgeteilt. Morningstar wolle demnach 375 Millionen US-Dollar für CRSP auf den Tisch legen. Mit dem Vollzug des Deals rücke die Fondsratinggesellschaft in Amerika in die Top-Liga der Indexanbieter für börsengehandelte Fonds (ETFs) auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
