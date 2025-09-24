Li Auto geht ein Joint Venture mit SEVB ein, um Lithium-Ionen-Batterien für seine Elektroautos zu fertigen. Das Unternehmen will so die Kontrolle über Kosten, Lieferkette und Technologie erhöhen. Der Autobauer arbeitet zudem mit dem Branchen-Giganten CATL zusammen. Li Auto hatte bisher vor allem E-Fahrzeuge mit Range Extender im Angebot. Seit 2024 setzt der chinesische Autobauer aber verstärkt auf reine Elektroautos. In diesem Zuge gewinnt die Antriebsbatterie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net