Der US-Softwarekonzern Oracle will am Mittwoch durch eine Anleihe 15 Milliarden US-Dollar am US-Investmentmarkt aufnehmen. Die Kapitalbeschaffung steht in direktem Zusammenhang mit den massiven Cloud-Infrastruktur-Deals, die das Unternehmen kürzlich mit großen KI-Entwicklern wie OpenAI und Meta Platforms abgeschlossen hat.Milliarden für die KI-InfrastrukturDer Kapitalbedarf von Oracle ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Die Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de