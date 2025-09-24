Der bekannte Krypto-Bulle und Vorstandsvorsitzender von BitMine, Tom Lee, sorgt erneut für Aufsehen in der Finanzwelt. Auf der Korea Blockchain Week legt er sich fest: Ethereum ist die unangefochtene Nummer eins für die Wall Street und die Politik. Er prophezeit einen massiven "Superzyklus" und nennt spektakuläre Kursziele für Bitcoin und Ethereum.Warum ausgerechnet Ethereum? Für Tom Lee liegt die Antwort auf der Hand. "Ethereum ist eine "wahrhaft neutrale Chain", so Lee. Das sei der entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär