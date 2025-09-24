Ein neuer Content-Marketplace soll Publisher bezahlen, wenn ihre Inhalte von AI-Diensten wie dem Microsoft-Copilot genutzt werden. Bleibt das eine Insellösung? OpenAI, Cloudflare und Co. setzen auf andere Maßnahmen. Es ist unfair: Große Tech-Unternehmen bedienen sich der reichhaltigen Inhalte zahlreicher Publisher, um in ihren AI-Diensten umfassende Informationen für Milliarden User bereitstellen zu können. Während die Tech-Unternehmen diese KI-Dienste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
