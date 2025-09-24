Die Exasol AG (DE000A0LR9G9) setzt ihre strategische Neuausrichtung konsequent um. Im ersten Quartal 2025 wuchsen die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) in den Fokus-Branchen um 14,6 Prozent. Der Gesamt-ARR ging jedoch um 2,2 Prozent zurück. Diese Entwicklung entspricht exakt dem Plan der Nürnberger. Fokus-Branchen überzeugen mit zweistelligem Wachstum: Der ARR in den strategisch wichtigen Marktsegmenten stieg auf 24,4 Millionen Euro nach 21,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Damit erhöhte sich der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR auf 61 Prozent. Im ersten Quartal 2024 waren es noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
