Mandate von Generaldirektor Martin Schaller und Vorstandsdirektor Rainer Stelzer verlängert



In der Aufsichtsratssitzung der Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark wurden am Mittwoch die Vorstandsmandate von Generaldirektor Martin Schaller sowie von Vorstandsdirektor Rainer Stelzer vorzeitig mit Wirksamkeit 1.10.2026 um weitere fünf Jahre bis 30.9.2031 verlängert. Die Bestellung unterstreicht das Vertrauen und die Anerkennung, die Schaller und Stelzer für ihre bisherige Arbeit und Leistungen entgegengebracht werden.

Generaldirektor Martin Schaller verantwortet die Bereiche Finanzen & Banksteuerung, Beteiligungen & Business Development, Treasury, Verbund Controlling sowie Unternehmenskommunikation & Marketing. Vorstandsdirektor Rainer Stelzer hat die Bereiche Kommerzkunden, Privatkunden, Vertriebsmanagement & Digital Sales sowie Immobilien- & Projektfinanzierung & Institutionelle Kunden inne.



Aufsichtsrats-Präsident Hainzl: Großer Einsatz für Raiffeisen Steiermark

RLB Steiermark-Aufsichtsrats-Präsident Josef Hainzl bedankt sich bei Schaller und Stelzer für ihre bisherigen Leistungen: "Durch ihre Gestaltungskraft und ausgezeichnete Managementkompetenz konnten sich die RLB Steiermark und die Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark als Verbund strategisch sehr gut weiterentwickeln. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit", erklärt Hainzl.



Mit dynamischem Vorstandsteam Marktposition stärken

Das gesamte RLB-Steiermark-Vorstandsteam bilden Vorstandsdirektorin Ariane Pfleger, Vorstandsdirektor Florian Stryeck sowie die beiden wiederbestellten Vorstände. Die Mandate von Pfleger und Stryeck wurden bekanntlich im Vorjahr für weitere fünf Jahre verlängert. Hainzl: "Das Vorstandsteam ist in den Managementkompetenzen exzellent aufgestellt und kann sowohl die Erfolge als Kundenbank als auch die strategische Weiterentwicklung der gesamten Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark bestens vorantreiben".





